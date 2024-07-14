İzmir Konak'ta yaşanan sağanak yağış sırasında meydana gelen ve elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta şiddetli yağış esnasında elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği açıklandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen kişilere yönelik adli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, olayın detaylarını aydınlatmak ve sorumluları adalet önüne çıkarmak amacıyla devam ediyor. Gözaltı talimatlarının ardından şüphelilerin sorgulanmasıyla ilgili süreç, hukuki çerçevede titizlikle yürütülecek.