İzmir'de yaşayan ve bir vakıf üniversitesinin Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz (32), gösterdiği azimle iş hayatında başarıyla ilerliyor. Eczacı anne ve asker babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Karagöz, eğitim hayatında büyük mücadeleler vererek üniversiteyi bitirdi ve annesinin işlettiği eczanede çalışmaya başladı.

Topluma örnek oluyor

Karagöz, İngilizce ve Almanca bilgisini iş dünyasında da kullanarak Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada haftanın 2 günü İdari İşler ve İnsan Kaynakları departmanında görev yapıyor. Aynı zamanda İzmir Down Sendromu Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olan Karagöz, dernekte düzenlenen programlarda konuşmaları üstleniyor ve topluma örnek oluyor.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Deniz Ayçe Karagöz, "Amacım iş hayatımda ilerlemek. Bana destek veren iş arkadaşlarımın desteğiyle her gün kendimi geliştiriyorum" dedi. Annesi Seray Karagöz ise kızının başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Eczaneyi kızıma iş olanağı sağlamak için açtım. Onun eğitimi ve gelişimi için elimden geleni yaptım" şeklinde konuştu.

Down sendromlu bireylerin eğitimi çok önemli

İzmir Down Sendromu Derneği Kurucusu Gülnaz Rodoplu ise, "Ayçe, eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteren en büyük örneğimiz. Derneğimizde down sendromlu bireylerin eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.