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İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Süleyman S.D. (70) sokakta bastonla yürürken, aralarında husumet bulunan K.S. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, K.S.'nin yol kenarına park ettiği hafif ticari araçtan inerek Süleyman S.D.'ye tokat attığı ve elindeki sopayla darbettiği görülüyor.

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