İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Süleyman S.D. (70) sokakta bastonla yürürken, aralarında husumet bulunan K.S. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, K.S.'nin yol kenarına park ettiği hafif ticari araçtan inerek Süleyman S.D.'ye tokat attığı ve elindeki sopayla darbettiği görülüyor.
Tutuklandı
Olayın ardından Süleyman S.D., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan çalışma sonucunda, jandarma ekipleri kısa sürede K.S.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Editör: Simge Akbulut