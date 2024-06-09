Yangın, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında yaşayan Kofanova'nın evinden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.