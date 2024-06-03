Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) parsel doluluk oranının ortalama yüzde 60 iken, İzmir'de bu oran yüzde 70'in üzerinde. Bu durum, İzmir'in sanayi alanları açısından ülke ortalamasının üzerinde olduğunu gösterse de yatırımcılar için yeterli alan bulunmuyor.

Yorgancılar: "Sanayi alanlarının genişletilmesi gerekiyor"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir'de büyük sanayi alanları için arsa yetersizliği var. Bu da bizi yatırım alanlarının yetersizliği sorunuyla yüzleştiriyor. Bu konuda taleplerimizi Sanayi Bakanımıza da ilettik" dedi.

Yorgancılar: "İzmir yenilenebilir enerjide model şehir olabilir"

Yorgancılar, İzmir'in konumu ve iklim avantajları sayesinde yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu da vurguladı. "Deniz kıyısında konumlanmış, yılda ortalama 300 gün güneş alan ve önemli bir rüzgar akışı olan kentimiz, geleceğini kilit sektörü olan yenilenebilir enerjide, özellikle de güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli avantajlar taşıyor. Bu avantajlarda, diğer pek çok alanda olduğu gibi yenilenebilir enerjide de ülkemizin model şehri olabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Yatırımlar bilişim ve yenilenebilir enerjiye yönlendirilmeli

Yorgancılar, bölgedeki yatırımların bilişim ve yenilenebilir enerji sektörlerine yönlendirilmesi gerektiğini de savundu. "Bilişim ve dijitalleşmeye yönelik yatırımları önemsiyoruz. Dijitalleşmenin büyümeye olan olumlu etkisi açık bir şekilde ortadadır. Dijitalleşme çabası gösteren firmaların bu hususta yaptıkları yatırımlar desteklenmelidir" dedi.

Teşvikli yatırımlarda İzmir'in payı düşük

Teşvikli yatırımlarda İzmir'in payının yüzde 4-5 arasında olduğunu belirten Yorgancılar, "EBSO ve İzmirli iş insanları olarak, yatırım iştahını artıracak, kentimizi ve bölgemizi geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürüyoruz" dedi.