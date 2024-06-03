Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in sanayici ve yabancı yatırımcılar için büyük bir üretim merkezi olduğunu belirtirken, kentteki yatırım alanlarının yetersiz olduğunu ifade etti.

"İzmir'in yatırım potansiyeli var"

İzmir, sunduğu coğrafi avantajlar ve ekonomik potansiyeliyle önemli bir yatırım merkezi konumunda. Ancak, Organize Sanayi Bölgeleri'nde parsel doluluk oranlarının yüksek olması, yatırımcılar için arsa yetersizliği sorununu beraberinde getiriyor. Ender Yorgancılar, FDI Intelligence tarafından yapılan araştırmalarda İzmir'in Avrupa'nın önde gelen yatırım merkezleri arasında yer aldığını belirtirken, sanayi alanlarının genişletilmesinin önemine vurgu yaptı. Ancak, İzmir'de büyük sanayi alanları için arsa yetersizliği olduğunu dile getirdi.

Teşvikli yatırımlarda İzmir'in payı

Yorgancılar, bilişim ve yenilenebilir enerjinin öne çıkan sektörler olduğunu vurgulayarak, bu alanlarda yapılacak yatırımların önemine dikkat çekti. İzmir'in güneş ve rüzgar enerjisindeki potansiyeliyle yenilenebilir enerjide model bir şehir olabileceğini belirtti.

Teşvikli yatırımlarda İzmir'in payının yüzde 4-5 arasında olduğunu belirten Yorgancılar, kentteki yatırım iştahını artırmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı. EBSO'nun, İzmir'in geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İzmir'in geleceği için çalışmalar

İzmir'i geleceğe taşıyacak sektörlerin belirlenmesi ve özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılacak yatırımların önemine değinen Yorgancılar, kentin sahip olduğu avantajları kullanarak özel sektörün ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle daha da ileriye taşınabileceğini ifade etti.