Plevne Bulvarı taşıt trafiğine kapatılıp yayaların kullanımına açıldı. Bulvarda yarışmalar, atölyeler ve kurulan stantlarla sağlıklı yaşam ve çevre konularına dikkat çekildi.



Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Kentin dört bir yanında “Herkes İçin Sağlık” temasıyla bisiklet turları, spor aktiviteleri ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi. “Okula Pedallıyoruz”, “İşe Bisikletle Gitme” ve “Birlikte Pedallıyoruz” farkındalık etkinlikleri Otomobilsiz Kent Günü kutlamalarıyla noktalandı. Plevne Bulvarı trafiğe kapatılırken, bulvarda en yavaş bisiklet yarışmasından karbon ayak izi ölçümüne kadar birçok etkinlik düzenlendi. Sürdürülebilir ulaşımı tanıtmak için kurulan stantlar ilgi gördü.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da Otomobilsiz Kent Günü etkinliklerine katıldı. Yıldır, İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Alver, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Özgür Yalçınkaya ile birlikte Plevne Bulvarı’nda kurulan stantları gezdi. Başkan Vekili Yıldır, belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında yurttaşlara bilgi vererek sohbet etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda Şehir Plancısı olarak çalışan İlkesu Yeşilyurt Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevreci ulaşım modlarını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ulaşım yöntemleri adına farkındalık oluşturmak için çok sayıda etkinlik yaptıklarını bildirdi.



Farkındalık çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden esnaf Görkem Kavasoğlu, “Bu etkinlik sayesinde vatandaşımız daha da bilinçlenecek. Otomobilden ve egzoz gazından uzak daha temiz bir havaya sahip olacağız. Bizim için çok iyi” şeklinde konuştu.



Mehmet Özdoğru, “Otomobilsiz kent gününün olmasından memnunum. Büyükşehir Belediyesi’nin örnek çalışmaları var. BİSİM ve bisiklet için ayrılmış yollar var. Çevreci ulaşım projelerinin yaygınlaşmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



Etkinlik alanında vakit geçiren 8 yaşındaki Seydi Hikmet Kaynak, “Çok beğendim, bulvarın araçsız her gün böyle olmasını isterdim. Arabalar olmasın, oynayalım isterdim. 50 yıl sonra küresel ısınma çok artacak, bu etkinlik çok iyi bir şey. Bundan daha güzel bir şey hayal edemiyorum” dedi.



10 yaşındaki Ebrar Fatma Sarıçiçek, “Bor ile çalışan arabalar olsun isterdim, daha temiz bir dünya olurdu. Fosillerimiz bize yakıt veriyor. Tükendiğinde bor ya da başka bir şey kullanabiliriz. Bu etkinlikten dolayı çok mutluyum. İnsanlar temiz olsun istiyorum. Güzel temiz ve iyi yürekli bir dünya hayal ediyorum” diye konuştu.



Plevne Bulvarı’ndaki en yavaş bisiklet yarışması, ayak tenisi, masa tenisi, basketbol, voleybol, langırt gibi spor aktivitelerine katılanlar keyifli bir gün yaşadı. Mini konserler ve DJ performansı ile renklenen günde bisiklet kullanımını özendirmek için “velespitten bisiklete” sergisi, bisiklet taksi, kargo bisiklet ve yenilenen BİSİM filosunun deneyimlenmesi, bisiklet tamir atölyesi programları dikkat çekti. Çocuklar palyaço, jonglör eşliğinde eğlendi. Yüz boyama, sanal gerçeklik gözlüğü deneyimi, karbon ayak izi ölçümü de ilgi gören atölyeler arasında yer aldı. ESHOT Genel Müdürlüğü de Gezici Sergi ve çeşitli oyunlarla Otomobilsiz Kent Günü’nde yer aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ