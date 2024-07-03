İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde İzmirlilere kültür ve sanatı sunmaya devam ediyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi başta olmak üzere Kültürpark Atlas Pavyon, Konak Metro Sanat Galerisi ve Karşıyaka İskelesi Sergi Salonu gibi mekanlarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Laure Daviron'un resim sergisi 13 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilirken, “Köklerden Yükselen Hikâyeler Projesi” karma sergisi 7 Temmuz'ya kadar devam ediyor. Narlıdere'de yapılan atölyelerde ortaya çıkan özgün motiflerin sergilendiği etkinlik, bölge kadınlarının sanatıyla buluşuyor.

AASSM'de 4 Temmuz'da açılacak olan “Gözde Yetmen Anthropocene / Antroposen” Giyilebilir Sanat sergisi ile insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri ele alınıyor. Ayrıca 17 Temmuz'da Meltem Akkaya'nın “Metafor” resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, yaz aylarında çocuklar için de pek çok atölye düzenliyor. Müzik Kütüphanesi'nde gerçekleşen atölyeler arasında "Müziğin İçindeki Matematik" ve “Bremen Mızıkacıları” öne çıkıyor. 23 Temmuz'da ise “Böcek Orkestrası ve Yaratıcı Drama Atölyesi” minik sanatseverler için düzenlenecek.

Muhammed Miran Atik yönetiminde TimbrFifths grubunun AASSM Avlu’da vereceği konser, 3 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak. 26 Temmuz'da ise Fazıl Say ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, Bergama Asklepion Antik Tiyatrosu'nda muhteşem bir konser verecek.

Kültürpark Atlas Pavyon'da Şenol Tilki'nin "Uzaklar" sergisi 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilirken, Atlas Pavyon 2 No'lu Sanat Galerisi'nde Arya Kamalı'nın “Şehr i Men İzmir” sergisi 11 Ağustos'a kadar devam ediyor. Konak Metro Sanat Galerisi'nde ise Uluslararası Sanatçılar Birliği tarafından düzenlenen “Yüzün Yüzleri 2 - Sanat ve Şehrin Buluşması” sergisi 12 Ağustos'a kadar izlenebilirken, Karşıyaka İskelesi Sergi Salonu'nda ise “Rüzgarımla Yelken Aldı Gemim” ve “Geri Dönüşüm Çağı” sergileri sanatseverleri bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri, İzmirlilere sanat dolu bir yaz yaşatmayı hedefliyor. Sanatseverler, detaylı bilgi ve etkinlik programları için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirler.