İzmir İl spor merkezlerinin açılış töreni Seha Aksoy Atletizm Sahası'nda yapıldı.

Törende konuşan İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, yaz tatilinde çocukların ve gençlerin boş vakitlerini spor ve gençlik faaliyetleri ile dolu dolu geçirmesini sağlamak istediklerini belirtti.

Bu yaz 30 ilçede, 46 farklı branşta ücretsiz olarak spor eğitimi verilecek. Cimnastik, atletizm, atıcılık, basketbol, badminton, boks, eskrim, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, muay thai, okçuluk, tekvando, tenis, wushu, voleybol, karate ve yüzme gibi bir çok farklı kurs açıldı. Ayrıca engelli bireylere yönelik de kurslar açıldı.

Törende halk oyunları, tekvando, güreş, halter ve cimnastik gösterileri yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.