İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran itibariyle 17 farklı tesiste yaz spor okulları başlatıyor. Atletizm, basketbol, futbol, cimnastik, tekvando, judo, tenis, satranç, yüzme gibi 26 branşta eğitimler sunulacak. Yetişkinler için de pilates, step-aerobik, kano, zumba gibi aktiviteler mevcut.

Tesisler eğitime hazır

Eğitimler, Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu, Konak Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası, Bornova Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası, Bornova Havuz İzmir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Karabağlar Can Çağnay Spor Salonu, Karabağlar Peker Mahallesi Futbol Sahası, Balçova İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisi, İzmir Marina, Bayraklı Çiçek Halı Saha, Bayraklı Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Beydağ Spor Salonu, Bayındır Çırpı Çok Amaçlı Spor Salonu, Foça Bağarası Spor Salonu tesislerinde gerçekleştirilecek. Tesislerdeki hazırlıklar tamamlandı ve eğitimler için tüm detaylar hazırlandı.

Detaylı bilgi ve kayıt

Kayıtlar ve eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgiye izmirbsbspor.org adresinden veya 425 04 21 (dahili 106-107-108) numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Celal Atik Spor Salonu merkez kayıt birimi de hizmetinizde.