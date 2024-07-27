İzmir, her geçen gün yenilenen yüzüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şehirde son dönemde açılan yeni mekanlar, lezzet ve eğlence tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte İzmir’de keşfetmeniz gereken, yeni açılan 5 trend mekan!

1. La Dolce Vita Café

İzmir’in Alsancak semtinde kapılarını açan La Dolce Vita Café, İtalyan mutfağının özgün tatlarını sunuyor. Şık ve modern dekorasyonu ile dikkat çeken mekan, özellikle kahvaltı ve tatlılarıyla öne çıkıyor. La Dolce Vita’nın imza tatları arasında Tiramisu ve Pizza Margherita bulunuyor.

2. Karaköy Balıkçısı

Yenilikçi bir deniz ürünleri deneyimi arayanlar için ideal bir adres olan Karaköy Balıkçısı, Konak’ta hizmet vermeye başladı. Taze deniz ürünleri ve özgün mezeleriyle ünlü olan mekan, deniz ürünleri sevenlerin gözdesi olacak. Mekanın öne çıkan menüleri arasında ızgara kalamar ve fırın levrek bulunuyor.

3. Artisan Bistro

Alsancak’ta açılan Artisan Bistro, modern bir atmosferde Türk ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetler sunuyor. Şeflerin özel tarifleriyle hazırlanan yemekler ve geniş içki menüsü, mekanın en beğenilen yönleri arasında. Özellikle et tabakları ve gurme burgerleri ile dikkat çekiyor.

4. Vibrant Rooftop Bar

İzmir’in manzarasını yüksekten seyretmek isteyenler için ideal bir nokta olan Vibrant Rooftop Bar, Karşıyaka’da açıldı. Modern bir atmosferde sunduğu geniş kokteyl menüsü ve hafif atıştırmalıklarla dikkat çeken mekan, özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Şehir manzarası eşliğinde bir akşam geçirmek isteyenler için mükemmel bir tercih.

5. Green & Fresh Vegan Café

Vegan ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için ideal bir mekan olan Green & Fresh Vegan Café, Bornova’da hizmet vermeye başladı. Organik ve vegan menüsü ile sağlıklı yaşamı destekleyen mekan, taze meyve suları ve özgün vegan tatlılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle smoothie bowl ve kinoa salatası menünün öne çıkan lezzetleri arasında.