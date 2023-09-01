İzmir Adliyesi önündeki törende Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ve Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Adliye içinde devam edilen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Tosun, yaz kararnamesi ile İzmir Adliyesi'nde göreve başlayan yeni hakim ve savcılara başarı diledi.

İzmir Adliyesi'nde, Fethi Sekin'in şehit düştüğü yeri ziyaret ederek göreve başladığını belirten Tosun, "Fethi Sekin, Adalet Sarayı'na yapılan hain bir saldırıyı sorumluluk alarak engelledi. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bize şunu gösteriyor; her daim sorumluluk alarak görev bilinciyle hareket etmemizi. Biz de bu görevimizi bu şuurla yapacağız. Görev sırasında şehit düşen Musa Can kardeşimizi de rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Tosun, yargı mensupları olarak görevlerinin, adaletin tecellisini sağlamak olduğunu dile getirerek, "Milletimizi, hukuki güvenlik, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasına katkı sağlamak bizim hem kanuni hem de vicdani sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

İzmir Adliyesi'nde göreve birkaç hafta önce başladığını vurgulayan Tosun, "Önceliğimiz, adliyede görev yapan tüm arkadaşlarımız adaletin hızlı, etkin dağıtılması için gerekli düzenlemeleri yapmak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak için üzerimize düşen görevi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, hukukun üstünlüğü ve mutlak adaletin gerçekleştirmesi adına yapılan tüm iyileştirmeler ve adımların, halka hizmet etmek ve halktaki adalet ve adalete inancı gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Avukatların sorunlarına dikkati çekerek, bağımsız ve tarafsız bir yargının olmazsa olmaz koşulunun savunma mesleği olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Avukatın olmadığı yerde yurttaşın, kadının, çocuğunun, doğanının sesi olmaz. O yüzden hukukun üstünlüğüne inanan ve bunu hayata geçirmek isteyen anlayışın avukatlara, barolara saygının artırılması, düzenlenmesi gereken yasal düzenlenmelerin düzenlenmesi gereklidir." diye konuştu.