CHP’de olağan kongre süreci İzmir’de ilçe seçimlerinin tamamlanmasıyla il kongresine taşındı. 19 Ekim’de yapılması planlanan kongre öncesinde kulislerde farklı adaylar konuşuluyor. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun durumundan kadın il başkanı formülüne kadar birçok senaryo gündemde.

Aslanoğlu’nun adaylığı belirsiz

Kooperatif davası kapsamında tutuklu bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun 13 Ekim’deki duruşmada tahliye edilmesi halinde aday olabileceği konuşuluyor. Ancak parti içinde yeniden il başkanı olması konusunda geniş bir destek bulunmuyor.

Çağdaş Kaya güçlü destek alıyor

Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, yeniden seçilmesinin ardından İzmir ve Ankara’da destek toplamaya başladı. Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Karabağlar gibi ilçelerden destek gören Kaya’nın adaylığı güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Diğer adaylar gündemde

Genel Merkez’in sürece müdahil olmaması halinde Kaya’ya rakip olarak eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç’ın isimleri öne çıkıyor.

Kadın il başkanı formülü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa’da uyguladığı “kadın il başkanı” formülünü İzmir’de de hayata geçirebileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda partinin eski yöneticilerinden Bihlun Tamaylıgil’in adı öne çıkıyor. Tamaylıgil, kendisine yöneltilen sorulara “talebim yok” yanıtını veriyor. Eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu’nun da adı kulislerde geçiyor.

Cemil Tugay’ın tavrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ise il kongresine doğrudan müdahil olmadığı, Genel Başkan’ın vereceği kararı beklediği öğrenildi.