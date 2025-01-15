İzmir, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir keşfe ev sahipliği yaptı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, İzmir'de keşfettiği yeni mantar türü ile bilime önemli bir katkı sundu. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, keşfedilen mantar türüne "Volvariella İzmirensis" ismi verildi. Bu tür, hem morfolojik hem de genetik analizlerle daha önce bilinen mantar türlerinden farklı olduğu belirlenerek, 7 Ocak 2025'te bilim dünyasına tanıtıldı.

İzmir’den dünyaya yeni bir tür

Doç. Dr. Kaygusuz’un keşfi, sadece İzmir için değil, tüm dünya için büyük bir öneme sahip. 2010 ile 2022 yılları arasında İzmir, Denizli ve Burdur illerinde yaptığı saha çalışmaları sırasında çok sayıda mantar örneği toplandı. Bu mantar örnekleri, detaylı bir şekilde ISUBÜ laboratuvarında incelendi ve DNA barkod analizleri yapıldı. İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi ile Bayındır ilçesinde bulunan kavaklık alanlarından toplanan mantar örnekleri, yapılan morfolojik incelemeler ve genetik analizler sonucunda "Volvariella İzmirensis" türü olarak tanımlandı.

Kaygusuz, mantarın keşfiyle ilgili olarak, "İzmir'den toplanan mantar örnekleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, elde ettiğimiz morfolojik ve genetik veriler, bu mantar türünün daha önce tespit edilmiş diğer mantar türleriyle kıyaslanması sonucu, dünyada yeni bir tür olduğunu ortaya koydu. Bu tür, 7 Ocak'ta Phytotaxa dergisinde yayımlanarak literatüre kazandırıldı" dedi.

Türkiye’nin biyoçeşitliliği için önemli

Türkiye'nin biyoçeşitliliği, dünya çapında oldukça zengin bir ekosisteme sahip. Ülkede bugüne kadar yaklaşık 3 bin 200 makro mantar türü tanımlanmış durumda. Bu zengin biyolojik çeşitliliğin korunması ve bilim dünyasına tanıtılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, keşfedilen yeni mantar türlerinin yalnızca bilimsel anlamda değil, aynı zamanda besinsel, ekonomik ve tıbbi açıdan da büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kaygusuz, bu türlerin araştırılmasının, Türkiye’nin biyolojik zenginliğinin daha iyi anlaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Denizli ve Burdur’da iki yeni tür daha keşfedildi

Doç. Dr. Kaygusuz, İzmir’deki mantar türünün yanı sıra Denizli ve Burdur illerinde de yeni mantar türleri keşfetti. Denizli ilinde bulunan mantara "Volvariella neoparvula", Burdur’da ise "Volvariella ranulicystis" ismi verildi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılan saha çalışmaları sırasında toplanan mantar örnekleri, ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu laboratuvarında incelenerek, dünyaya kazandırılan yeni türler arasında yer aldı.

Kaygusuz, bu çalışmalarla birlikte Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliğini daha fazla tanıtmayı ve dünyaya yeni türler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, araştırmalarını Almanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, İspanya, İtalya ve Kanada gibi ülkelerle iş birliği içinde yürüttüklerini ve elde edilen bulguları dünya çapındaki bilim insanlarıyla paylaştıklarını ifade etti.