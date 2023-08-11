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Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür , "İzmirli eğitimcilerin hem tatil hem eğitim öğretim hem sosyal kültürel faaliyetlerini destekleyebilecek çok yönlü hizmet verecek kurumları kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraklı Belediyesindeki ruhsat onay aşamasının ardından yapım ihalesi gerçekleştirilecek 97 oda kapasiteli öğretmenevi restoranı ile eğitimci leri ve İzmirlileri ağırlayacak.

Öte yandan, depremde ağır hasar gören ve yıkılan Bayraklı ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı Öğretmenevi projesi de hazırlandı.

Sözleşme sonrasında projenin kısa sürede tamamlanarak şantiye ruhsatı başvurusunun yapılması, yapım ihale sürecinin tamamlanması ve İzmir Öğretmenevi adıyla hizmet vermesi hedefleniyor.

İhalesi Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen öğretmenevi projesinde sözleşme aşamasına geçildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir'de hasara yol açan 30 Ekim 2020'deki depremin ardından yıkım kararı alınan Konak ilçesindeki öğretmenevi nin yeniden yapım sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı.