Can Hastanesi, İzmir'deki sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandırarak onkoloji kliniğini hizmete açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan klinikte, uluslararası deneyime sahip uzman kadro ve son teknoloji cihazlarla kişiye özel kanser tedavisi sunuluyor.

Hizmetler tek çatı altında toplandı

Kanser vakalarının artmasıyla onkoloji hizmetlerine olan ihtiyaç da büyüyor. Bu gereksinime yanıt veren Can Hastanesi, tanı, tedavi ve takip hizmetlerini tek çatı altında topladı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova liderliğindeki ekip, hastalara multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyor.

Avrupa’daki standartları baz alarak tasarlanan kliniğin öne çıkan özellikleri şunlar: Kemoterapi ilaçları, insan eli değmeden doğru dozlarda hazırlanıyor. Kemoterapi sırasında saç dökülmesini önleyen modern bir sistem.

Multidisipliner yaklaşımla tedavi

Can Hastanesi Onkoloji Kliniği, her hastanın durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendiren tümör konseyleri ile öne çıkıyor. Genel cerrahiden patolojiye, radyolojiden radyasyon onkolojisine kadar birçok branştan uzman bir araya gelerek hastaya en uygun tedavi yöntemine karar veriyor. Doç. Dr. Elvina Almuradova, "Hastalarımızın tedavi süreçlerini farklı uzmanlık alanlarının ortak değerlendirmesiyle ele alıyor ve en etkin tedavi planını oluşturuyoruz" dedi.

Kanser tedavisinde yeni bir dönem

Can Hastanesi Onkoloji Kliniği, yenilikçi tedavi yöntemleri ve kişiye özel yaklaşımlarıyla İzmir’de kanser hastaları için umut vadediyor. Sağlık sektörüne sunduğu bu katkıyla Can Hastanesi, yalnızca hastalara değil, hasta yakınlarına da destek olmayı hedefliyor.