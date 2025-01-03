İzmir'de Yeni Yıl Kültür Ve Sanatla Başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayında iki önemli kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dünyanın en ünlü kuklası Pinocchio’yu Konak Metro Sanat Galerisi’nde ağırlayacak olan İzmir, aynı zamanda 101 kadının şiddete hayır dediği uluslararası bir sergiyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Dünyanın en ünlü kuklası Pinocchio İzmir’de

Sevgili Pinocchio Sergisi, 3 Ocak’tan itibaren Konak Metro Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. İtalya Müzeler Müdürlüğü’nün hazırladığı sergi, İtalyan grafiker ve kukla sanatçılarının özgün tasvirleriyle Pinocchio’yu yeniden yaratıyor. İzmir, serginin İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından dördüncü durağı.

Sergi açılışı: 10 Ocak, 19.00

Ziyaret saatleri: Hafta içi: 09.00-17.30 / Hafta sonu: 10.00-18.00

Küratör: Giulio Iacchetti

Katılımcılar: İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi

Sanat ve farkındalık ayı

Tarihi Bıçakçı Han’da düzenlenecek olan sergi, Sevgi Çemberi Derneği’nin 101. yıl dönümünde 101 ressamla birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekiyor. Sanat aracılığıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve küresel farkındalığı hedefleyen bu anlamlı etkinlik, “Sanat iyileştirir, güzelleştirir, güçlendirir” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi süresi: 10-31 Ocak

Açılış: 10 Ocak, 14.00

Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.30-17.00

Her iki sergi de İzmir’in sanat ve kültür merkezi olma hedefini bir kez daha ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu girişimi, hem yerel hem de uluslararası düzeyde sanatseverleri kucaklamayı amaçlıyor.