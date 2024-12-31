İzmir’de yeni yıla dışarıda girmeyi planlayanlar için büyük bir etkinlik takvimi duyuruldu. 31 Aralık 2024 akşamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta düzenlenecek ücretsiz yılbaşı konserleri, Ersin Show ve Nihat Sırdar’ın sahne alacağı gösterilerle renkleniyor.

Kültürpark Ana Sahne’de yapılacak olan konserler, saat 20:00’de Ersin Show ile başlayacak. Show’un ardından, saat 21:00’de ünlü sunucu ve eğlence programı yapımcısı Nihat Sırdar sahneye çıkacak. İzmirli vatandaşlar, bu iki değerli ismi izleyerek yeni yıla girmeye hazırlanacak.

Etkinliklere katılım tamamen ücretsiz olacak.

24 saat metro seferleri ile eğlence durmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere ulaşım konusunda da kolaylık sağladı. Kültürpark’a toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar için ESHOT, metro ve tramvay seferleri sabah saatlerine kadar devam edecek. Özellikle metro seferleri, yılbaşı akşamı boyunca 24 saat süresince hizmet verecek, ancak gece saatlerinde sefer sıklığı 60 dakikada bir olacak.