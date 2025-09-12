İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmek ve yurttaşların kent yönetiminde aktif rol almasını sağlamak amacıyla “Kent Denetçileri” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, İzmir genelinde kentsel çevreyi ve kamu hizmetlerini izlemek üzere 20 kent denetçisi seçilecek.

Hedef: Yurttaşın Kent Yönetiminde Söz Sahibi Olması

Projeyle, İzmirlilerin yalnızca gözlemci değil, aynı zamanda denetleyici, karar verici ve çözüm ortağı olarak sürece dâhil edilmesi hedefleniyor. Kent denetçileri, şehirdeki sorunları yerinde tespit ederek belediyenin ilgili birimlerine aktaracak ve kentsel yaşamın iyileştirilmesine katkı sağlayacak.

İlk aşamada Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca ilçelerinde uygulanacak program, Avrupa Birliği (AB) destekli IMPETUS Projesi kapsamında yürütülecek. Seçilecek katılımcılar çevre denetimi, veri toplama ve raporlama konularında hibrit bir eğitim programına katılacak, ardından sahada aktif olarak görev yapacak.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Projeye katılmak isteyenler, “Sen de İzmir’in geleceği için kent denetçisi olmak ister misin?” sloganıyla açılan çağrıya başvurabilecek.

Başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az 6 aydır İzmir’de ikamet ediyor olmak.

Başvurular https://www.izmir.bel.tr/tr/YurttasAkademisi adresi üzerinden yapılacak ve iki hafta boyunca açık kalacak. Seçilen kent denetçileri, bir ay süreyle yarı zamanlı olarak program kapsamında görev yapacak.

Çevre ve Kaçak Yapılaşma Takibi

Projenin odak noktaları arasında çevre kirliliği, kentsel hijyen, yeşil alanların korunması ve kaçak yapılaşmayla mücadele bulunuyor. Kent denetçileri, çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluştururken aynı zamanda sahadan toplanan verilerle belediyenin planlama süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

Çok Birimli Koordinasyon

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimleriyle iş birliği içinde yürütülecek. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) koordinasyonunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sağlık İşleri ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı projeye destek verecek.

Yerel Demokrasi İçin Yenilikçi Model

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kent Denetçileri uygulamasının şehirde yerel demokrasiyi güçlendirecek yenilikçi bir model oluşturduğunu vurguladı. Bu sistem sayesinde, yurttaşlar şehir yönetiminde yalnızca söz sahibi değil, aynı zamanda kentsel sürdürülebilirlik çalışmalarında aktif aktörler haline gelecek.

Başvuruların başlamasıyla birlikte İzmirliler, yaşadıkları şehrin geleceğine doğrudan katkı sunma fırsatı elde etmiş olacak.