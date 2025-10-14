İzmir’in Çeşme ilçesinde yıkım çalışması sırasında duvarın çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki S.C.E., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Duvar bloğu çarptı ağır yaralandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Alaçatı Mahallesi’nde yürütülen bir evin yıkım çalışması sırasında büyük bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki S.C.E., yıkım sırasında duvar bloğunun çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yıkım ekibinde görevli E.Ç. (45) ve M.Ü. (41) isimli iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, belediye ekipleri yıkım işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterince alınmadığı iddialarını da incelemeye aldı. Çeşme Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı rapor hazırlıyor.