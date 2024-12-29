İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi için toplu taşıma hizmetlerinde önemli düzenlemelere gitti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ek seferler ve saat uzatmaları yapıldı.

İzmir’de yılbaşı için toplu ulaşımda büyük düzenleme!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık gecesi İzmirlilerin toplu taşıma ile yılbaşını rahatça kutlayabilmesi için önemli bir dizi düzenleme yaptı. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay hatları ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, yılbaşı gecesinde ek seferler ve saat uzatmalarıyla hizmet verecek.

Yılbaşı gecesi uzatılmış sefer saatleriyle toplu ulaşım kolaylaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı 62 hatta sefer saatlerini uzatarak, saat 01.00 ile 02.05 arasında yolcularına hizmet verecek. Baykuş seferleri de 30 dakikada bir Konak Bahribaba otobüs peronlarından hareket edecek. Ayrıca, 1 Ocak 2025’te Pazar günü tarifesi uygulanacak.

Metro ve tramvaylar yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmette

İzmir Metro ve Konak-Karşıyaka tramvay hatları, yılbaşı gecesi boyunca sabaha kadar hizmet verecek. Metroda 20 dakikada bir yapılan seferlerin, gece saat 01.00-05.00 arasında 60 dakikada bir yapılması planlanırken; Konak Tramvayı, gece saat 03.00'ten sonra 60 dakikada bir sefer düzenleyecek. Karşıyaka Tramvayı ise gece saat 01.20'den itibaren 60 dakikada bir çalışacak.

İZBAN da yılbaşı gecesine özel ilave seferler yapacak

İZBAN, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece özel olarak ek seferler düzenleyecek. Bu seferler, Cumaovası’ndan Aliağa’ya, Tepeköy’den Menemen’e gibi önemli güzergahlarda gerçekleşecek. Saat 03.55’te Çiğli’den Cumaovası’na yapılacak olan son seferle birlikte İZBAN, yılbaşı gecesini tamamlayacak.

İZDENİZ gemileri aralıksız çalışacak

İZDENİZ gemileri, 31 Aralık günü hafta içi tarifesiyle çalışacak ve yılbaşı gecesinde ek seferler düzenlenecek. 1 Ocak 2025’te ise feribot seferleri, hafta sonu tarifesiyle karşılıklı olarak başlayacak. Yolcu yoğunluğuna göre yedek gemiler de hazırda bekletilecek.

Tüm sefer programlarına ulaşmak kolay

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi toplu ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm detaylı hat ve sefer programlarını kurumların resmi internet sitelerinden, sosyal medya hesaplarından ve mobil uygulamalardan vatandaşların erişimine sundu.