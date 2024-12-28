İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde yoğun önlemler aldı. Bin 432 trafik polisi başta olmak üzere yüzlerce ekip ve personel sahada görev yapacak.

Trafik ve güvenlik için yoğun mesai

Yılbaşı tedbirleri kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel başkanlığında bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda trafik yoğunluğunun yaşanacağı alışveriş merkezleri, eğlence ve turizm noktaları sıkı denetim altında tutulacak.

Kent genelinde bin 432 trafik polisi görevde

Yılbaşı gecesi kent merkezinde 160 nokta ve AVM girişlerinde 195 yaya personel, 51 şahin, 148 resmi ekip ve 17 sivil ekip görev yapacak. Ayrıca, şehir merkezindeki trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla sabit ve mobil ekipler de sahada olacak.

Kazalara hızlı müdahale ve yolların açık tutulması

Olası kazalara hızlı müdahale edilerek trafiğin aksamaması hedefleniyor. Özellikle Altınyol, Ankara Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi yoğun güzergahlarda sabit ve hareketli ekipler görev alacak. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de 82 noktada 413 trafik polisiyle çalışacak.