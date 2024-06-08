İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, sabahın erken saatlerinde adayların sınav merkezlerine akın etmesiyle doruğa ulaştı. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler, ailelerinin desteğiyle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınav merkezlerine doğru yola çıktı. İzmir'in dört bir yanındaki okullarda sınav öncesi yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Sınav güvenliği titizlikle uygulandı

Sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi. Adaylar, sınav salonlarına alınmadan önce detaylı bir aramadan geçti. Yasaklı eşyalar konusunda sıkı uyarılar yapılırken, adayların yalnızca sınav giriş belgesi ve kimlik kartlarıyla sınav merkezlerine girmelerine izin verildi. Güvenlik kontrolleri, sınavın adil ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için titizlikle uygulandı.

Veliler sabırsızlıkla bekliyor

İzmir Konak Kız Lisesi'nde okul bahçelerinde ve çevresinde bekleyen veliler, çocuklarına moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Kimileri dualarla, kimileri de alkışlarla çocuklarını destekledi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte veliler, okul önlerinde beklemeye devam ederek sınavın bitimini sabırsızlıkla bekliyor.