ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav yoğunluğu yaşanacak hatlara ek otobüslerle destek verirken, belirli hatlardaki sefer sıklığı da artırıldı. Aşağıdaki hatlardaki otobüs seferleri sınav saatlerine göre sıklaştırıldı:
- Bostanlı İskele - Tınaztepe
- Tınaztepe - Bornova Metro
- Tınaztepe - Yerleşke
- Tınaztepe Üniversitesi - Halkapınar Metro
- Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi
- Tınaztepe - Fahrettin Altay Aktarma
- Bakırçay Üniversitesi - Ulukent Aktarma Merkezi 2
- Tınaztepe - Şirinyer Aktarma Merkezi
Metro Seferleri
Metro seferleri cumartesi ve pazar günleri, sabah 06.00 - 06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, sonrasında ise 06.30 - 20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir hizmet verecek.
Tramvay Seferleri
- Konak Tramvayı: Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, sonrasında ise 07.00 - 20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir çalışacak.
- Karşıyaka Tramvayı: Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, sonrasında ise 07.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.
- Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat: Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, sonrasında ise 07.00 - 00.20 saatleri arasında 12 dakikada bir hizmet verecek.
- Çiğli Tramvayı Mavi Hat: Sabah 06.00 - 19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak.
Editör: Simge Akbulut