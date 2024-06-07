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ESHOT Genel Müdürlüğü, sınav yoğunluğu yaşanacak hatlara ek otobüslerle destek verirken, belirli hatlardaki sefer sıklığı da artırıldı. Aşağıdaki hatlardaki otobüs seferleri sınav saatlerine göre sıklaştırıldı:

  • Bostanlı İskele - Tınaztepe
  • Tınaztepe - Bornova Metro
  • Tınaztepe - Yerleşke
  • Tınaztepe Üniversitesi - Halkapınar Metro
  • Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Aktarma Merkezi
  • Tınaztepe - Fahrettin Altay Aktarma
  • Bakırçay Üniversitesi - Ulukent Aktarma Merkezi 2
  • Tınaztepe - Şirinyer Aktarma Merkezi

Metro Seferleri

Metro seferleri cumartesi ve pazar günleri, sabah 06.00 - 06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, sonrasında ise 06.30 - 20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir hizmet verecek.

Tramvay Seferleri

  • Konak Tramvayı: Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, sonrasında ise 07.00 - 20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir çalışacak.
  • Karşıyaka Tramvayı: Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, sonrasında ise 07.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.
  • Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat: Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, sonrasında ise 07.00 - 00.20 saatleri arasında 12 dakikada bir hizmet verecek.
  • Çiğli Tramvayı Mavi Hat: Sabah 06.00 - 19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak.
Editör: Simge Akbulut