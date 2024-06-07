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Metro seferleri cumartesi ve pazar günleri, sabah 06.00 - 06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, sonrasında ise 06.30 - 20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir hizmet verecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü , sınav yoğunluğu yaşanacak hatlara ek otobüs lerle destek verirken, belirli hatlardaki sefer sıklığı da artırıldı. Aşağıdaki hatlardaki otobüs seferleri sınav saatlerine göre sıklaştırıldı:

İzmir'de çocuklar, rüzgâr ve güneşin gücünü tuvalde yaşattı

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