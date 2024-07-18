İzmir'de Yol Genişletme Çalışmaları Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’nın Demirköprü ve Şemikler mahallelerindeki trafik sorunlarını çözmek amacıyla yol genişletme çalışmalarına başladı. Yol gövdesinde kalan ve yüzde yüz uzlaşı ile kamulaştırılan binaların yıkımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları yerinde inceleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Trafik sorununa kesin çözüm

Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’nın önemli sorunlarından birine gecikmeden müdahale ettiklerini belirterek, “Yıkım tamamlandığında yol genişleyecek, Karşıyaka trafiği nefes alacak. Kent genelinde ulaşım yatırımlarımız sürüyor” dedi. Bu kapsamda, Karşıyaka Şemikler ve Demirköprü mahallelerinde imar planlarında yol gövdesinde kalan ve araç ve yaya trafiğini sıkıntıya sokan binaların yıkımı hızla ilerliyor. Kamulaştırılan 9 taşınmazın 8’i Demirköprü 1671 Sokak’ta, 1’i ise Şemikler İZBAN Durağı karşısında yer alıyor.

Başkan Tugay çalışmaları yerinde inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bölgeye giderek yıkım çalışmalarını izledi, bürokratlardan bilgi aldı ve bölgedeki yurttaşlarla sohbet etti. Tugay'a saha denetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım ve Çağatay Güç, Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı İsmail Mutaf, Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz ve Kamulaştırma Şube Müdürü Turan Dilek eşlik etti.

Yeni imar yolları kazandırılıyor

Başkan Tugay, yıkım tamamlandığında bölgedeki trafiğin rahatlayacağını belirtti ve “Karşıyaka için önemli iki yol hattı oluşturduk. Arkadaşlarımız 9 binanın kamulaştırmasını yaptı ve uzlaşma sağlanarak mülk sahiplerine ödemeleri yapıldı. Bu bölgeyi ve yaşanan sıkıntıyı yakından biliyorum, bu yüzden gecikmeden müdahale ettik. Kentin dört bir yanına yeni imar yolları kazandırıyoruz. Karabağlar’da şu an bağlantı yolları açmak için ekiplerimiz çalışıyor” dedi.