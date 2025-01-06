İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 4 Ocak gecesi yol verme yüzünden çıkan kavgada 22 yaşındaki M.H. adlı sürücü, vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629 Sokak’ta meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, M.H. ile diğer araçtaki 4 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen saldırganlar, M.H.’ye bıçakla saldırarak vücudunun 4 farklı noktasından yaraladılar. Olayın ardından şüpheliler, kaçmaya başladı.

Kısa sürede gözaltına alındı

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı M.H.’yi Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti. M.H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliler A.C.F. (22), İ.Z. (19), M.Y. (25) ve E.Y. (22)’yi güvenlik kameralarının yardımıyla kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, kavganın anbean kaydedilmesine olanak sağladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.