İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışanların iş kazalarını en aza indirmek amacıyla İZELMAN OSGB, 3-4 Temmuz tarihlerinde yüksekte çalışan personele yönelik önemli bir eğitim gerçekleştirdi.

Güvenli çalışma için kritik adımlar

İZELMAN OSGB, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine hizmet vermek üzere kuruldu ve 2011'den bu yana 17 bin çalışana İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmeti sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen Yüksekte Çalışma Eğitimi, yüksekte çalışanların güvenli bir şekilde iş yapabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitimlerin içeriği

Eğitimlerde, yüksekte çalışmanın riskleri, gerekli ekipmanların doğru kullanımı ve acil durumlarda yapılması gerekenler gibi hayati bilgiler verildi. Eğitimleri, İş Güvenliği Uzmanları Gamze Göktan ve Çağrı Kadir Onay yönetti. Özellikle asansör bakım onarım işleri, ağaç budama ve çatı bakım onarım gibi riskli işlerde çalışan personel eğitildi.

"Önce riskleri belirliyoruz"

İş Güvenliği Uzmanı Gamze Göktan, “Bu eğitimlerle çalışanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yüksekte çalışırken sadece emniyet kemeri takmak yeterli değil. Çalışma alanındaki rüzgar, kayma ve düşme riskleri gibi faktörleri de göz önünde bulunduruyoruz. Eğitimlerle bu riskleri belirleyip çalışanlara anlatıyoruz” dedi.

Teorik ve pratik eğitimler

Çağrı Kadir Onay ise, “Yüksekte çalışma eğitimi her personel için önemli. Belirli bir seviye farkı bulunan her iş, düşme riskine sahip olduğu için yüksekte çalışmadır. Hem teorik hem de pratik eğitimler, çalışanların bilinçlenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Çalışanların gözünden eğitimler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde asansör bakım onarım işlerinde çalışan Yasin Dalgıç, eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve kurallara uyarak daha dikkatli çalışacaklarını belirtti. Çağrı Çam ise, “Yüksekte çalışırken kemer takmanın ve diğer aparatların kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrendik” dedi.