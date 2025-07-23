Yükümlüler meslek edinerek topluma kazandırılıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türk Kızılay İzmir İl Merkezi Başkanlığı ve Ege Yemek Sanayicileri Derneği arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin meslek edinmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle resmiyet kazanan iş birliği, yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, yeniden suç işlemelerinin önüne geçmeyi ve toplumsal hayata uyumlarını artırmayı amaçlıyor.

Aşevi kuruldu, kurs başladı

Protokole göre, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında bulunan yemekhane, Türk Kızılay’ı tarafından aşevi olarak yeniden düzenlenecek. Bu alanda haftanın beş günü sıcak yemek üretimi yapılacak. Hazırlanan yemekler, dezavantajlı gruplara ulaştırılmak üzere dağıtılacak.

Yemek üretim sürecine aktif olarak katılacak yükümlüler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçı Çırağı” kursuna dahil edilecek. Kurs sonunda başarı gösteren katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

İstihdam desteği sağlanacak

Yükümlülerin kurs sonrası istihdam edilmesi konusunda da somut adımlar atılıyor. Ege Yemek Sanayicileri Derneği, kursu tamamlayan kişilerin işe yerleştirilmesi için üye işletmeleriyle koordinasyon sağlayacak. Dernek aynı zamanda süreci takip ederek yükümlülerin topluma entegrasyonunu destekleyecek.

Çok paydaşlı model umut vadediyor

Bu çok paydaşlı model ile hem yükümlülere meslek kazandırılması hem de dezavantajlı grupların sıcak yemekle buluşturulması sağlanıyor. Projeyle birlikte, yükümlülerin toplumsal hayata aktif katılım göstermesi ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda İzmir'de sosyal dayanışma ve güvenli yaşam ortamı güçlendirilmiş oluyor.