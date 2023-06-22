Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği organizasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Arnavut asıllı vatandaşlar, halk oyunu gösterisinin ardından Yunanistan Konsolosluğuna kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan dernek başkanı İbrahim Topal, Arnavut Müslümanlara yönelik katliamı unutturmayacaklarını belirtti.

Türkiye Arnavutları olarak geçmişlerine ve kültürlerine daha çok sahip çıkacaklarını vurgulayan Topal, "Biz Çamerya'yı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anacağız ve hatırlatacağız. Bir Arnavut için böyle alçakça, insanlık dışı bir olayı anmak, hatırlamak, unutturmamak bir görevdir." dedi.

Konuşmanın ardından konsolosluğa siyah çelenk bırakıldı.

- Çamerya katliamı

Çamerya Arnavutlarına 2. Dünya Savaşı sırasında Yunan General Napoleon Zervas'ın komutasındaki kuvvetler tarafından haziran 1944'te başlatılan ve mart 1945'e kadar süren katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın, 96 çocuk öldürülmüş, 745 kadına tecavüz edilmiş, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakılmıştı.

Katliamın ardından 35 bin civarında Arnavut, Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kalmış, bazıları ise Türkiye'ye göç etmişti.