İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve Konak Konseyleri ile Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HİPDER) işbirliğinde düzenlenen "Yuvam Olur musun?" etkinliği, sahipsiz hayvanlarla yeni ailelerini bir araya getirdi. Etkinlik, İzmirliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve birçok can dostumuz sıcak yuvalarına kavuştu.

Etkinlikte, hayvanseverler ile yuva arayan köpek ve kediler buluştu. Gönüllüler ve belediye ekipleri, sahiplendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için hayvanların ihtiyaçları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.