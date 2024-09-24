İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Balçova İnciraltı sahilinde izinsiz olarak inşa edilen iskeleler, barakalar ve kulübelerin yıkımına başladı. Ticari amaçlarla kullanılan bu kaçak yapılar, çevre kirliliğine ve gıda güvenliği sorunlarına yol açarak halk sağlığını tehdit ediyordu. Ekipler, toplamda 15 kaçak yapının söküm işlemlerine başladı.

Yasal süreç başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, uyarı ve ihtarlara rağmen kaldırılmayan bu yapılar için harekete geçti. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na aykırı hareket eden yapılar için yıkım kararı alındı. Deniz içine inşa edilen ve yüzer özelliğini kaybetmiş tekneler üzerine konulan yapılar da dahil olmak üzere, kaçak yapılar ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı.

Çevre temizliği için kararlıyız

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürü Fuat Dönmez, konuyla ilgili olarak, "Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, hijyen sorunları yaratan bu yapıların kaldırılması konusunda kararlıyız" dedi. Dönmez, Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ve CİMER üzerinden gelen şikayetlerin ardından gerekli incelemelerin yapıldığını ve izinsiz yapıların kaldırılması için halka duyuru yapıldığını belirtti. "Belirli bir süre verdik, bu sürenin sonunda kaldırılmayan yapıları yıkıyoruz. Yarın çalışmalarımız tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek vererek, kepçeler yardımıyla kaçak yapıları denizden çıkardı. Toplanan atıklar, belediye tarafından imha edilecek. Bu adımlar, İzmir'in sahil alanlarının daha temiz ve düzenli olmasını sağlamak adına büyük önem taşıyor.