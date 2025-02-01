İzmir Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekiplerinin yangınlara karşı bilinçlenmesi ve doğru müdahale yöntemlerini öğrenmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimde, yangın öncesi alınması gereken önlemler, yangın esnasında uygulanması gereken teknikler ve söndürme yöntemleri ele alındı.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Eğitim sürecinde zabıta personeline; Yangının oluşum sebepleri ve yayılma şekilleri, müdahale sırasında oluşabilecek riskler ve yangın türlerine göre uygun söndürme yöntemleri konularında bilgi verildi. Teorik eğitimin ardından sahada gerçekleştirilen uygulamalı tatbikat ile yangın söndürme pratiği yapıldı.