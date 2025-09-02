İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, belediye yöneticileri, sendika temsilcileri ve zabıta personeli katıldı.

Başkan Tugay: “Gurur duyuyoruz”

Törende konuşan Başkan Tugay, zabıta personelinin görev bilincine dikkat çekerek, “Sizlerle gurur duyuyorum. Giydiğiniz üniforma, belediyemizi ve temsil ettiğiniz değerleri yansıtıyor. 199 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bu teşkilat, sahada her zaman şefkatle ve bilinçle görev yapmalıdır. Zaman zaman zorluklar yaşanıyor, ama şehrimize sahip çıkarken gösterdiğiniz özveri çok kıymetlidir” dedi.

Başkan Tugay, zabıta personeline İzmir halkı adına teşekkür ederek, “Bazen haksız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Ancak görev bilincinizden ödün vermeden çalışmaya devam etmenizi önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın, yaptığınız hizmetleri objektif değerlendirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkili ve fedakâr bir teşkilat

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da, kentin düzeni ve güvenliği için görev yapan zabıta personelinin fedakârlıklarına vurgu yaptı: “Hizmet kalitemizi artırarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Zabıta, yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür. Bilgili, cesur, kararlı ve güçlü olmamız gerekiyor. Halkın güven ve sevgisi, bizim en büyük gücümüz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tugay’a, Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca tarafından teşkilata verdiği destek için plaket takdim edildi.