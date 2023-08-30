İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, üniversite rektörleri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajı okundu.



Daha sonra topçu Üsteğmen Yusuf Kabakçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirten konuşma yaptı. Kabakçı konuşmasında, cumhuriyetin kurulmasına temel teşkil eden büyük zaferin 101'inci yıl dönümünde Türk ordusu ve milletinin tarihte az rastlanır bir zafer kazandığının altını çizdi. Kutlamalar, resmi geçit ile son buldu.