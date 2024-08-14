İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında başladı. Başkan Tugay, Zafer Bayramı kutlamasına ilişkin konuştu:

"Ağustos ayı, Cumhuriyetimiz için, milletimiz için zaferle dolu bir aydır. Kocatepe'de de kazanılan ve zaferle taçlanan bu ay, bir zafer bayramıdır. Kurtuluşu ve kuruluşu İzmir'de en yoğun şekilde yaşanıyor. Şimdiden hepimize bu güzel ay kutlu olsun. Uluslararası İzmir Enternasyonel Fuarı'nın bu yıl 93'üncüsü gerçekleştirilecek. Fuar kapıları da 30 Ağustos'ta açılacak ve 31 Ağustos'ta resmi açılış yapılacak. Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, CHP Genel Başkanımız Özgür Özel ve pek çok büyükşehir belediye başkanı ve milletvekili de katılım sağlayacak. Bu yıl elimizden gelen çabayı göstererek büyük bir çalışma yapacğaız. Umuyorum beklenilen başarı ve ilgili görülecektir. Şunu da eklemek isterim. Bu dönem bizim yönetimimizde, önümüzdeki yıllardaki bu fuar etkinliğinde de her geçen yıl bu fuar, daha önceki yıla oranla yeni adımlar atıp sizin de fikri desteğinizi aynen bekliyoruz. Şimdiden kutlu olsun" dedi.