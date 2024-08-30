İzmir'de Zafer Bayramı'nın 102’Nci Yıl Dönümü Büyük Bir Gururla Kutlandı

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenlerle coşkuyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde, devlet erkânı ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, tarihi bir gün yaşattı.

İzmir'de Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Kutlamalara, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert gibi üst düzey protokol üyeleri katıldı. Tören, yurttaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Tören programı ve protokolün katılımı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı büyük bir gururla okundu. Programa katılanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da yer aldı.

Tebrikat töreni ve halkla bayramlaşma

Çelenk sunma töreninin ardından, İzmir Valiliği’nde bir tebrikat töreni düzenlendi. Başkan Dr. Cemil Tugay, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve siyasi parti temsilcileriyle bayramlaştı. Törene katılan diğer isimler arasında askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları temsilcileri ve kent protokolü bulunuyordu.

Geçit töreniyle son bulan program

Tebrikat töreninin ardından program tekrar Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşların bayramını kutlayarak onları selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okunduktan sonra, görkemli bir geçit töreniyle etkinlikler sona erdi. İzmir halkı, büyük bir coşkuyla Zafer Bayramı’nı kutladı.