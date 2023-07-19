FATİH ÖZKILINÇ-Son dönemde ardı ardına gelen zamlar üzerine İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri, vatandaşların vergi ve zamlar altında ezilmesine tepki gösterdi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşen basın açıklamasında İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri "Vergide adalet istiyoruz", "Sefalete Mahkum Olmayacağız", "Zam, Zulüm, İşkence İşte AKP", "Sermayeye Değil Halka Bütçe", "İnsanca Yaşam İstiyoruz", "Genel Grev Genel Direniş" diye haykırdı.



"SEÇİM VAATLERİNİN YÜKÜ HALKA YIKILIYOR"



İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklaması metnini okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, AK Parti iktidarının, seçim vaatlerinin yükünü halka yıktığını belirterek, “Siyasal iktidar seçimden önce verdiği sözleri yerine getirmemek için her türlü hileye başvurmakta üstelik söz konusu hileler ile alabildiğine sınırladığı maliyeti de başta KDV ve MTV olmak üzere vergilerin, harçların fahiş oranlarda artırılması yolu ile seçim vaatlerinin yükünü işçi emekçi yoksul halka yıkmaktadır. Memur ve emekliye vaat edilen zamlar kök maaş uygulaması ve TÜİK’in sahte enflasyon rakamları ile yok edilirken, akaryakıta gelen ÖTV zamları ile çiftçi batma noktasına geldi. Kemalpaşa köylüsü para etmeyen kirazını dökmek zorunda kalırken, nakliyeci kamyoncular kontak kapatıyor, küçük esnaf ağır vergiler, kredi borçları ve artan zorunlu giderler nedeniyle hızla batıyor. Gerçek işsizlik katlanarak büyümeye devam ediyor. Emekliye yapılan yüzde 25 zam kök maaşa getirilerek milyonlarca emekli açlığa mahkum ediliyor. İşçi ve memurlara yapılan sözde zamlar zaten yüzde 20’lik Gelir Vergisi dilimi nedeniyle daha cebine girmeden uçup gitmiştir. Ülke toplam çalışanların yüzde 80’i asgari ücret seviyesine düşürülürken, asgari ücret ise artık açlık sınırı olmuştur. Emekçiler ev kirası, kreş zorunlu giderlerini karşılayamaz hale gelmiş, işçisi emekçisi, çiftçisi esnafı kredi ve kredi kartı borçları ile bankaların rehini durumuna düşmüştür. Asgari ücret temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, vergi dilimi ve ek bütçe karşısında çoktan açlık sınırının altına düşmüş durumdadır” diye konuştu.

"ÜLKE KAYNAKLARI YAĞMA EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti Hükümeti’ne tepki gösteren Sarı, “Seçimden önce faiz haramdır diyenler bugün faizleri yükseltmek zorunda kalmış, ancak dövizin yükselişini ne faiz politikası ne de ilave vergiler durduramamıştır. Çünkü bizden alınan vergiler sermayeye yandaşlara peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Dolar ve altın bugün de rekor kırmaya devam etmektedir. Yoksul halka ağır vergiler dayatılırken, bu arada Cumhurbaşkanı yandaş firmaları ile Arap ülkelerinde para arayışına devam ediyor, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a TOGG hediye ediyor. Peki bu paralar ülkeye karşılıksız mı geliyor? Hayır. Bu ülkenin limanları, demiryolları, yer altı ve yer üstü kaynakları, tarım arazileri uluslararası tekellere yok pahasına satılıyor. Cumhuriyetin kazanımları, ülkenin kaynakları yağma ediliyor. Ülke satılıyor!” ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK'E AĞIR ELEŞTİRİ

“Hükümet resmen haraç düzenine geçmiştir” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Sarı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de yönelik eleştirilerde bulundu. Sarı, “2023 Yılında sermayeye 1 Triyon TL Vergi indirimi yapan sermaye sever AKP iktidarı, 2023 bütçesinin üçte birine denk gelen 1,1 Trilyon TL’lik ek bütçeyi; KDV, Gelir Vergisi, ÖTV, MTV gibi vergilerle halkın omzuna yüklemiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek nasıl bir halk düşmanı olduğu bir kez daha göstermiştir. Akaryakıta gelen ÖTV zamları çiftçiyi, nakliyatçıyı iflas ettirirken, kamyoncular kontak kapatıp, çiftçi para etmeyen ürününü dökmek zorunda kalırken bakınız Mehmet Şimşek 16 Temmuz’daki açıklamasında; ‘Yapılan artış ile depremin yol açtığı maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmak…” ayrıca utanmadan akaryakıtta artışa rağmen halen Avrupa’nın en ucuz 4’üncü ülkesiyiz’ diyor" şeklinde konuştu.



GENEL GREV ÇAĞRISI

Genel grev çağrısı da yapan Sarı, “Bütçe hakkımız için yoksulluk ve yolsuzluk düzenine karşı tüm emekçileri, köylüleri, üretenleri, kent ve kırın yoksullarını sendikaları ve emek ve demokrasi güçlerini birlikte direnmeye mücadeleye çağırıyoruz” dedi.



TALEPLERİ SIRALADI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, hükümetten vatandaşların talep ettiklerini de şöyle sıraladı:

*Dolaylı Vergiler (KDV, ÖTV) ve Gelir Vergisinde yapılan fahiş artışlar başta akaryakıt, doğalgaz olmak üzere zamlar acilen geri alınmalıdır.

*Deprem Vergisi ve toplanan yardımlar Depremzedelere eşit adil bir şekilde ulaştırılmalıdır.

*Vergi alınacaksa bu yıl için 1 trilyon Vergi indirimi yapılan sermaye kesimine servet vergisi getirilmelidir.

*Gelir Vergisi yüzde 10’a düşürülerek sabitlenmelidir.

*Tüm emekçilere yoksulluk sınırını aşan bir temel ücret verilmelidir

*Kök maaş uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Seyyanen, ilave vb. hangi ad adı altında olursa olsun tüm ek ödemelerin taban maaşa eklenmelidir.

*İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

*Küçük esnafın kredi borçları silinmeli, iklim krizi nedeniyle çiftçinin yaşadığı zararı karşılanmalıdır.

*Bu Anayasa’ya aykırı TBMM’nde bütçe hukukuna göre düzenlenmeyen hukuksuz ek bütçe derhal geri çekilmelidir.

*Tüm halk kesimlerinin karar alma sürecine katıldığı halk için bütçe oluşturulmalıdır. Acilen adil bir vergi düzenine geçilmelidir. Çok kazanandan çok az kazanandan az kazanandan az vergi alınmalıdır.