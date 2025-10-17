İzmir’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 76 bin 838 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de sentetik ecza operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bornova ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen son operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliye yönelik baskın düzenlendi.

Buca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, H.Ö. isimli şüphelinin hem ikametinde hem de aracında yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

76 Bin 838 sentetik ecza ele geçirildi

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada, 76 bin 838 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen hapların piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten suçla mücadele mesajı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kent genelinde gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı operasyonların aralıksız devam edeceği vurgulandı.