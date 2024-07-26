Zehir tacirlerine yönelik operasyonda önemli yakalantılar

İzmir'de gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, iki zehir taciri yakalandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uygulamada, uyuşturucu madde, silah ve para gibi suç unsurları ele geçirildi.

Kokain ve silah operasyonu

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından dün yapılan denetimlerde, B.C.Ç isimli şahısla birlikte 750 gram kokain ele geçirildi. Bu uyuşturucu madde, şehirdeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İkincil şüpheliye yönelik aramalar

Olayın devamında, Yunuslar ve Güven Timleri Büro Amirlikleri ekipleri, E.Ç. isimli diğer şüphelinin araç ve ikametinde detaylı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet sentetik hap ve suç gelirinden elde edilen 7 bin TL bulunarak muhafaza altına alındı.

Adli süreç başlatıldı

Her iki şüpheli, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte adli mercilere teslim edildi. Yetkililer, operasyonun devamında bu tür suçların önlenmesi ve adaletin sağlanması adına çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.