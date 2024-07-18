Birinci derecede deprem bölgesi olan İzmir'in özellikle kıyı ilçelerinde taşıma kapasitesi düşük zemin yapısı ve yüksek yeraltı suyu seviyesi nedeniyle zemin sıvılaşması riski bulunuyor.

Bayraklı ve Bornova depreminin etkileri

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Bayraklı ve Bornova'da büyük can ve mal kaybına yol açtı. Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, bu yıkımın yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması sebebiyle gerçekleştiğini belirtti.

İzmir'de kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları

İzmir'de hızlı kentsel dönüşüm adımları atılması gerektiğini vurgulayan Tozburun, “İzmir ve çevresinde önümüzdeki 50 yıl içinde 6,6 büyüklüğünde bir depremin olasılığı %92 olarak tahmin ediliyor. Özellikle Bayraklı, Konak, Alsancak, Mavişehir ve Bostanlı bölgelerinde zemin sıvılaşması yaşanacak ve can-mal kayıpları artacaktır. İzmir'deki yapı stokunun %70'i deprem yönetmeliğine uymayan ve eskiyen yapılar. Bu konutların acilen ada bazlı olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Bina inşaatlarında zemin iyileştirme ve geoteknik imalatlar hayati öneme sahip. Zemin çalışmaları projenin ömrünü uzatıyor ve binanın değerini artırıyor" dedi.

Konut alırken zemine dikkat

Batuhan Tozburun, konut satın alırken mimari, metrekare ve sosyal tesislerin yanı sıra zemin sağlamlığının da kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanyer Yapı’nın Zemin Mühendisliği Çalışmaları

Tanyer Yapı'nın konut ve endüstriyel tesis inşaatındaki titizliğini, zemin ve temel mühendisliği imalatlarına da taşıdığını belirten Tozburun, “Kentsel dönüşüm çerçevesinde yaptığımız yapıların depreme dayanıklılığı her zaman önceliğimiz. Türk, Eurocode ve Amerikan standartlarına uygun zemin iyileştirme imalatlarımızla İzmir'e katma değer katacak projeler gerçekleştiriyoruz. Buca metrosu, kentsel dönüşüm projeleri, sanayi bölgeleri ve kule projelerinin geoteknik imalatları sürüyor” dedi.

Tozburun, Tanyer Yapı'nın 30 yıllık tecrübesi ve güçlü makine parkıyla, pek çok başarılı konut projesi tamamladıklarını ve Urla Bademler köyündeki TanUrla projesinin başarıyla devam ettiğini ifade etti.