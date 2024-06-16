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İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Sabriye Hızlı da evlerinin yanmasından korktuklarını, jandarma ekiplerinin kendilerini mahalledeki boş alana yönlendirdiklerini aktardı.

Buruncuk Mahallesi sakinlerinden Muammer Hızlı, Yakaköy mevkisinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kendi mahallelerine doğru ilerlediğini, alevlerin yaklaşmasıyla mahalleyi tahliye ettiklerini söyledi.

Sakarsu, yangın nedeniyle can ve mal kaybının olmadığını sözlerine ekledi.

Yakacık Mahallesi'nden çıkan yangının Buruncuk Mahallesi'ne ulaştığını belirten Sakarsu, "Yangın birkaç eve ulaşmak üzereyken İzmir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alındı." dedi.

Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesi Belediye Başkanı Davut Sakarsu, zeytinlik alan da çıkan yangın ın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi.

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