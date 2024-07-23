İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, otoyol üzerinde Işıkkent Rampaları Buca istikameti Dökümcüler mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sol şeritte yağlanma var

Kazanın ardından araçlar emniyet şeridine alındı. Ancak, sol şeritte yağlanma olması nedeniyle trafik akışı zorlaşıyor. Ekipler, sol şeridi trafiğe açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Trafik yoğunluğu 1.5 km'yi buldu

Kaza sebebiyle, olay yerinden geriye doğru yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.