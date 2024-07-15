İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi üzerinde, merkez istikametine doğru Optimum alt geçitte zincirleme bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Araç kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kazanın ardından, ekipler araçları yol dışına çekme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu noktadan geriye doğru önemli bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda ve akım sonu Sarnıç alt geçit mevkiine kadar uzanmaktadır.

Sürücüler için uyarı

Güzergahı kullanacak olan tüm yol kullanıcılarına dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri önerilir.