İzmir'de, Narlıdere’den Güzelbahçe istikametine doğru seyreden otoyolda, İstihkam viyadüklerine yakın bir noktada 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zincirleme trafik kazası detayları

Otoyol üzerinde, Narlıdere’den Güzelbahçe istikametine doğru seyreden yol üzerinde meydana gelen kazada üç araç birbirine çarptı. Kaza nedeniyle araçlar emniyet şeridine çekilmiş durumda. Kazanın hemen ardından trafik yoğunluğu oluştu ve geriye doğru yaklaşık 1 kilometrelik bir kuyruk meydana geldi.

Olay yerindeki araçlar emniyet şeridine alınmış olmasına rağmen trafik yoğunluğu devam ediyor. Sürücülerden, bu güzergahı kullanmadan önce alternatif yolları değerlendirmeleri ve dikkatli olmaları isteniyor.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak sürücülerden, Narlıdere’den Güzelbahçe istikametine giderken alternatif yolları kullanmaları tavsiye ediliyor. Yoğunluğun azalması için trafik ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.