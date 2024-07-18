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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliye önünde toplanan şüpheli yakınları, gözaltındaki yakınlarına seslenerek destek olmaya çalıştı. Bazı vatandaşların fenalık geçirdiği görüldü.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgili ihmali olabileceği değerlendirilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden 33'ünü gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan 6 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Alsancak semtinde meydana gelen şiddetli yağışlar, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bu sırada, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve arkadaşı İnanç Öktemay (44), yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımı na kapılarak hayatlarını kaybetti. Olay, kentte büyük üzüntü ve infial yarattı.

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