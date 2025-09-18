İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde belediye, borç yükü nedeniyle mali kriz yaşıyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçları sebebiyle maaş ödemekte zorlandıklarını, belediyeye ait tüm taşınmazların üzerine haciz konulduğunu açıkladı.

Başkan Günay’dan borç açıklaması

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Günay, “Maaş ödeyebiliyoruz ama yatırıma bütçe ayıramıyoruz. Borçluyuz. Tüm taşınmazların üzerinde haciz var. Bütün mallarımıza el koydular” dedi.

İller Bankası kesintileri yarı yarıya

Başkan Günay, İller Bankası ödeneklerindeki kesintilerin belediyeyi daha da zor durumda bıraktığını belirtti. Günay, “Ödeneklerimizin yüzde 50’si kesiliyor. Bir an önce yapılandırma çıkması gerekiyor. Faizlerin düşmesini, ödeneklerin kesilmeden gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yalnızca maaş ödeyebiliyoruz”

Belediyenin hizmet üretmekte zorlandığını dile getiren Günay, “Geriden gelen maaş borcumuz yok ama mevcut maaşları ödemekte güçlük çekiyoruz. Başka bir işe bütçe kalmıyor” diye konuştu.