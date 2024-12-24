İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu inşaatında büyük bir adım atıldı. Dört tünel açma makinesinin devreye girmesiyle tünel kazıları hızla ilerliyor. Şu ana kadar tünellerin %38'lik bölümü tamamlanırken, hattın 2025 sonunda tamamlanması hedefleniyor. Buca Metrosu, ilçenin en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresini 20 dakikanın altına indirecek.

İzmir’de ulaşımda yeni dönem: Buca Metrosu hızla yükseliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi kaynaklarıyla inşa edilen Buca Metrosu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dört tünel açma makinesi (TBM) aynı anda çalışmaya başlamışken, tünel kazılarında önemli bir mesafe kaydedildi. 2025 yılı itibarıyla tünellerin tamamlanması hedefleniyor. Mevcut metro hattı ile entegre olacak Buca Metrosu, İzmir’in ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Buca Metrosu, ulaşımı 20 dakikaya indiriyor

İzmir’in büyük ulaşım projelerinden biri olan Buca Metrosu, Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresini 20 dakikanın altına düşürecek. 13 kilometre uzunluğunda ve 10 istasyonlu proje, aynı zamanda Buca’nın rahatlamasını sağlayacak önemli bir adım. Günlük 400 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan metro, Buca ve İzmir halkı için büyük kolaylık sağlayacak.

Günde 400 bin yolcu kapasitesine ulaşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, toplam 19 bin 500 metre tünel kazılacağını, bunun 7 bin 500 metresinin tamamlandığını belirtti. 2025 yılı itibarıyla kalan 12 bin metrelik tünel çalışmasının bitirilmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında, Buca Metrosu günde 400 bin yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip olacak. Bu, İzmir'deki toplu ulaşımın rahatlamasına büyük katkı sunacak.

Buca Metrosu için tren filosu ve bakım atölyesi planları

2025 yılında ihaleye çıkılacak metro tren setleri için 108 araçtan oluşan 16 setlik bir filo planlanıyor. Ayrıca, metro araçlarının bakımının yapılacağı 80 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir atölye ve depo inşa edilecek. 2027 sonunda işletmeye alınması hedeflenen Buca Metrosu, İzmir için büyük bir ulaşım yatırımı olarak öne çıkıyor. Proje, yaklaşık 450 milyon Euro kaynakla gerçekleştiriliyor.