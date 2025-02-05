Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren art arda meydana gelen depremler, İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşların endişelenmesine neden oldu. AFAD'ın verilerine göre, bu tarihten bu yana bölgede 400'ün üzerinde deprem kaydedildi ve en büyüğü 4.8 şiddetinde gerçekleşti.

deprem.afad.gov.tr

Bu sismik hareketlilik, İzmir'in Buca, Karabağlar, Bornova, Konak, Karşıyaka, Seferihisar gibi ilçelerinde yaşayan vatandaşların, olası bir deprem durumunda toplanma alanlarını öğrenme isteğini artırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların kendilerine en yakın toplanma alanlarını kolaylıkla bulabilmeleri için çeşitli platformlar sunuyor.

e-Devlet Üzerinden toplanma alanı sorgulama:

Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" hizmetini kullanarak, bulundukları il, ilçe, mahalle ve cadde bilgilerini girerek en yakın toplanma alanını öğrenebilirler. Bu hizmete erişmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yazın ve ilgili hizmeti seçin. İkamet ettiğiniz il, ilçe, mahalle ve cadde bilgilerini girerek sorgulama yapın. Harita üzerinde en yakın toplanma alanını görüntüleyin ve adres ile koordinat bilgilerini not edin.

Bu bilgiler, afet ve acil durum planınıza eklenmeli ve aile bireyleriyle paylaşılmalıdır. Ayrıca, toplanma alanını önceden ziyaret ederek, alana gidiş için alternatif rotalar belirlemeniz önerilir.

AFAD İzmir İl Müdürlüğü web sitesi:

AFAD'ın İzmir İl Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde, ilçelere göre ayrılmış toplanma alanları listelerine ulaşabilirsiniz. Örneğin, Buca, Karabağlar, Bornova gibi ilçelerin toplanma alanları listeleri PDF formatında indirilebilir.

izmir.afad.gov.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bizİzmir platformu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bizİzmir platformu üzerinden de afet ve acil durum toplanma alanlarını harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Bu platform, yeşil alanlar, otoparklar, sağlık tesisleri gibi çeşitli kategorilerde arama yapmanıza olanak tanır.

bizizmir.com

Toplanma alanlarının özellikleri:

Afet ve acil durum toplanma alanları, afet sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar halkın güvenli bir şekilde toplanabileceği, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve bilgi alışverişinde bulunabileceği güvenli bölgelerdir. Bu alanlar belirlenirken nüfus yoğunluğu, ulaşılabilirlik, ikincil tehlikelerden uzaklık gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

Vatandaşlara öneriler:

Toplanma alanlarını önceden belirleyin ve aile bireylerinizle paylaşın.

Afet ve Acil Durum Çantanızı hazırlayın ve kolay erişilebilir bir yerde bulundurun.

Afet anında panik yapmadan, belirlediğiniz toplanma alanına güvenli bir şekilde ulaşmaya çalışın.

Yetkililerin talimatlarını takip edin ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edin.