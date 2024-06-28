DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İzmir'deki Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında ortaya atılan “nitelikli dolandırıcılık” ve “zimmet” iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamburg'da gazetecilerle düzenlediği toplantıda Ateş, durumun teftiş kurulunun denetimi ile ortaya çıktığını belirtti. Ateş, “Başka bir şubemizin teftiş kurulunu uyarmasıyla, bu durum ortaya çıktı ve inceleniyor” şeklinde konuştu.

DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında ortaya atılan iddiaların ardından, bankanın teftiş kurulunun hızlı bir şekilde devreye girdiğini belirten Hakan Ateş, şu ana kadar bankada bir borç-alacak kaydına rastlanmadığını ifade etti. Ateş, “Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Savcılıkla birlikte teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır” dedi.

İzmir'deki iddialar ve soruşturma süreci

Ateş, İzmir'deki Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün yüksek kar vaadiyle aralarında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticilerinin de bulunduğu bazı iş insanlarından yaklaşık 200 milyon lira topladığı iddialarına ilişkin, “Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor” açıklamasını yaptı. Ateş, Hatice Ö.'nün annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu söylediğini de aktardı.

Hakan Ateş, dolandırıcılık ve zimmet olaylarının dünyanın her yerinde yaşanabildiğini ve bu tür zararları teminat altına almak için bankaların milyon dolar primler ödeyerek sigorta poliçeleri yaptırdığını belirtti. Ateş, “Son olaydan sonra bankada denetimlerin sıkılaştığını, bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespitini sağladık” ifadelerini kullandı.