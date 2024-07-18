İzmir Alsancak'ta yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden iki gencin ölümüyle ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla yapılan mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, avukatların talebi üzerine Alsancak'ta meydana gelen elektrik akımı faciasının sorumlularını belirlemek amacıyla olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı. Mahkeme, olayın detaylarını ve sorumlularını tespit etmek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Avukatlar, facianın yaşandığı bölgede yapılan inceleme sonucunda sorumluların kimler olduğunun netleştirilmesi gerektiğini vurguladılar. Özellikle, olayın toplumsal etkileri ve benzer durumların önlenmesi için alınması gereken önlemler konusunda hassasiyetle hareket ettiklerini belirttiler.

Bilirkişiler, olay yerinde yapılan incelemede zemin ile ilgili detaylı tespitlerde bulundular. Eğer mevcut tespitler yetersiz görülürse, mahkeme tarafından olay yerinin yeniden kazılması talep edilebileceği bildirildi. Bu adımın, facianın ardından benzer olayların önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.